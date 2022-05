VIENTOS DE CAMBIO / Gustavo Petro mantiene ventaja en sondeos electorales de Colombia

El candidato a la Presidencia de Colombia por la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, mantiene ventaja frente al resto de los aspirantes a poco más de una semana de las elecciones, reveló una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Según el estudio, denominado Panorama Electoral Colombia de mayo de 2022, Petro tiene 48% de intención de voto en una proyección sobre los votos válidos.

Mientras que le siguen Rodolfo Hernández (Liga Gobernantes Anticorrupción) con 21.8% ; Federico “Fico” Gutiérrez (Equipo por Colombia) con 21.4%. En el cuarto lugar Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) con un 5.1%.

La encuesta del Celag también preguntó que independientemente de por quién votarían, quién sería el presidente y los encuestados reafirmaron:

Candidato Porcentaje Gustavo Petro (Izquierda) 53.2% Federico “Fico” Gutiérrez 22.7% Rodolfo Hernández 13.3% Sergio Fajardo 2.6%.

Además, preguntó sobre la posibilidad de compra de votos o fraude electoral a nivel municipal y el 68.4 por ciento de los futuros votantes consideró que puede suceder, ante el 19.3 por ciento que consideró que no y el 12.4 por ciento que no sabe o no contestó.

La mayoría de las encuestas coinciden y llama la atención el alza en la intención de votos del aspirante Rodolfo Hernández en los últimos meses.

Si en la primera vuelta del 29 de mayo no gana la mayoría simple ninguno de los candidatos, se deberá celebrar una segunda vuelta el 19 de junio con los dos postulantes que más votos tengan.

Fuente TeleSur