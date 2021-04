Daniela Villasmil Alemán: Una mujer en las Artes Marciales

Debo confesar mi admiración con respecto a la mujer dentro del deporte, porque todavía en estos tiempos se deben enfrentar al machismo imperante.

Dentro de esos prejuicios se encuentra la partición en ciertas disciplinas deportivas. Específicamente en las de combates. “Las mujeres no pueden pelear” sobre este tema se ha escrito mucho con diversas opiniones, detractores y defensores. Pero es una realidad, las mujeres pelean , tenemos el caso de la una muchacha caraqueña de 27 años de edad llamada Daniela Villasmil Alemán.

Influenciada por su padre quien practica Kung Fu inició este camino en las Artes Marciales a los ocho años.

Tiene como meta culminar sus estudios de Biología y además es instructora de King Boxing para niños. Actualmente tiene un record de dos victorias y una derrota.

Se mantiene entrenando a la espera de la confirmación de algunos eventos que todavía no puede revelar. Es una muchacha con una agenda muy ocupada ya que está dedicada 100% a los entrenamientos.

En este sentido Daniela en cuanto a su potencial como peleadora tiene como su mayor bondad el Striker porque hace Sanda- Kung Fu desde muy niña.

Cuenta que “ Desde hace cuatro años comencé con Jiu Jitsu y lucha y me ha ido muy bien. Aprendí mucho y gracias a Dios se ha hecho cada vez más fácil aprenderlo”.

Por otra parte ella desde hace un buen tiempo tiene interés por las Artes Marciales Mixtas (MMA), por sus siglas en ingles.

Le habían dado muy buenas referencias del Gimnasio Venezuela Jiu Jitsu King “mi intención era hacer otra cosa como boxeo. Jit Jitsu solo para probar que tal, me gustó mucho hacer Jiu Jitsu, aunque habían unas clases de MMA que mi entrenador me dijo que probara, y todo salió muy bien, comencé a entrenar de manera más consecuente” afirma esta venezolana que hoy en día es una apasionada de las MMA.

Asimismo nos comentó acerca del papel que está asumiendo la mujer dentro de las Artes Marciales Mixtas en la actualidad.

“Siempre hay comentarios hacia la mujer sobre practicar este deporte, porque es muy fuerte. Pero en mi caso particular he estado en un ambiente donde me han conocido como peleadora, como deportista en las artes marciales, ya es algo normal”.

Enfatiza que a nivel mundial esto ha evolucionado muchísimo, porque existen una gran cantidad de mujeres practicando esta disciplina.

Emilio Pino Salinas