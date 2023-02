Muchas personas preocupadas por su apariencia se enfocan solo en la vestimenta, la cabellera e incluso, el maquillaje, sin saber que el secreto para verse bien y cautivar a los demás, está en la sonrisa. Por tal motivo, es útil seguir los 4 consejos para tener unos dientes sanos y bonitos.

La mayoría de las personas esperan a sentir molestias en las encías o en los dientes para acudir a una consulta con el dentista, siendo esto lo que de verdad puede afectar la apariencia y la autoestima, puesto que alguien que se siente mal, difícilmente se va a ver bien.

Pero si los individuos supieran el gran poder que tiene una sonrisa bonita, dejarían a un lado los miedos al odontólogo y se preocuparían más por su salud bucodental. En vista de ello, daremos 4 consejos para tener unos dientes sanos y bonitos.

Ir al odontólogo

No existen motivos para temer al odontólogo, puesto que un verdadero profesional sabe tratar a sus pacientes, no solo para que se sientan cómodos durante los procedimientos, sino también para que no sientan molestias, y sobre todo, puedan mantener la salud de su boca y dientes en buen estado.

En este sentido, se recomienda visitar al odontólogo Luis Marcano, quien inspira confianza, seguridad y es cercano a sus pacientes, ya que tanto él como su equipo, se encargan de estudiar, diagnosticar, tratar y prevenir todas aquellas patologías o problemas que afectan la boca y sus alrededores.

Por ende, en su consultorio ofrece una serie de tratamientos diferentes, aplicados con métodos mínimamente invasivos y técnicas de adhesión que tienen bases en la ciencia y las aptitudes modernas de la odontología. Estos tienen como finalidad mejorar la salud bucodental de las personas, para que además de sentirse bien y sanos, puedan lucir una sonrisa bonita y cautivadora.

Informarse en páginas web escritas por especialistas

Hoy en día la sociedad tiene pleno acceso a la información gracias a herramientas como Internet. Esto ha hecho que las personas, ante cualquier padecimiento o síntoma anormal, antes de consultar con un profesional, prefieran investigar en la web qué les sucede, cuáles son las causas e igualmente los posibles tratamientos y soluciones.

Pero la realidad es que, así como hay acceso para leer la información, también lo hay para realizar publicaciones, lo cual ha hecho que la web se inunde de datos falsos que las personas terminan creyéndose, y quizás poniendo en riesgo su salud o la de otros.

Por tal razón, lo más recomendable es apoyarse siempre en páginas web que sean escritas por especialistas en el área de la odontología, pues solo ellos tienen las nociones y la experiencia para explicar los temas con propiedad, garantizando que la información suministrada sea verídica y de utilidad.

Cuidar la alimentación

Es importante recordar que aunque los dientes son bastante resistentes, hay una serie de alimentos que al consumirlos frecuentemente pueden causar daños en la dentadura. De este modo, lo más recomendable es limitar el consumo de los siguientes alimentos:

Caramelos y alimentos dulces, pues son los principales causantes de las caries.

Café, té, bebidas calientes que puedan manchar los dientes.

Bebidas ácidas que afectan el esmalte.

Hielo y alimentos duros que al morder puedan generar la fisura de alguna pieza dental.

Pasteles y comidas blandas que se pueden adherir o introducir entre los dientes y las encías.

Tener buenos hábitos de salud bucodentales

No hay que olvidar que los cuidados de la salud bucodental comienzan desde casa y dependen de cada individuo. En este sentido, es fundamental cumplir con las siguientes acciones diarias:

Cepillarse los dientes dos o tres veces al día, especialmente después de las comidas.

Usar hilo dental para evitar la acumulación de alimentos en los espacios entre los dientes.

Usar enjuague bucal.

Cepillarse la lengua para eliminar los restos de alimentos y bacterias adheridos en su superficie.

Por último, es fundamental acudir al odontólogo dos veces al año como mínimo para realizar limpiezas y revisiones periódicas, y así prevenir el desarrollo de enfermedades que dañan los dientes y la sonrisa.