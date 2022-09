¿Es una nevera de vinos algo necesario para el día a día?

Cada vez hay más enófilos o amantes del vino repartidos por todo el mundo. En los últimos años, además, se han puesto muy de moda las vinotecas. Desde vinoctecashop queremos resolverte algunas dudas que puedan surgir sobre este electrodoméstico para que así descubras si realmente será necesario en tu día a día. Así que no dejes de leernos para saber si necesitas o no una vinoteca en tu hogar para mantener las botellas de vino en perfecto estado.

Seguro que algunos de tus amigos amantes del vino tienen ya una vinoteca en su casa y cuando los has visitado, te has quedado enamorado de este electrodoméstico y te ha entrado la necesidad de tener una casa. Te intentamos ayuda a ver si será necesario o no para tu hogar.

Lo principal a tener en cuenta es que la nevera o vinoteca es un electrodoméstico necesario si tienes botellas de vino y quieres que se mantengan en las condiciones óptimas. Es decir, gracias a la vinoteca, podrás consumir el vino en su mejor momento de maduración, en su correcta temperatura de servicio y con la seguridad de que el vino que tienes no se echará a perder.

No es igual que almacenarlo en un garaje o trastero

Muchas personas tienen un garaje o un trastero y piensan que estos lugares son idóneos para poder almacenar sus botellas de vino. Pero esta es una creencia totalmente errónea y no es lo recomendable. Estos lugares suelen ser amplios y cuentan con estanterías en las que exponer los vinos. Pero más allá de la exposición, no tienen sentido. Esto es debido a que no pueden mantener las características del vino en perfecto estado como la iluminación, humedad y temperatura que aporta una vinoteca. Así que almacenándolos en estos lugares lo que harás es arruinar tus botellas de vino sin darte cuenta.

¿Se pueden introducir alimentos en la vinoteca?

Una de las principales dudas que tienen muchas de las personas que piensan adquirir en una vinoteca es si en su día a día van a poder introducir chocolates u otro tipo de alimentos que necesiten frío para mantenerse. Los expertos recomiendan que no se haga esto, ya que puede producirse cierta contaminación de olores y es que los aromas del vino deben permanecer intactos. Así que si piensas en comprar una vinoteca que funcione a modo de nevera para tu día a día, olvídate de ello.

¿Se pueden almacenar diferentes tipos de vino?

Si tienes diferentes tipos de botellas de vino en tu hogar, la vinoteca es perfecta para ti. Es decir, en ella vas a poder combinar diferentes tipos de vinos (tintos, dulces, cavas, blancos, etc.). Existen vinotecas multi-temperatura que permiten que se puedan almacenar diferentes botellas. Ten cuenta que en este tipo de neveras para vinos, las bandejas para los tintos están en la parte superior y en los estantes inferiores se colocan las botellas de vino blanco.

El problema del espacio

Por último, se debe hablar de que las viviendas, en la actualidad, cada vez son más pequeñas. Antes era normal vivir en pisos o casas con 3 habitaciones o incluso 4; pero esto, hoy en día, es algo totalmente impensable. Así que son muchos los amantes del vino que se preguntan si en su día a día, con falta de espacio, tener una vinoteca puede convertirse en un inconveniente más que en una ventaja. Esto es algo que, actualmente, no es un problema, ya que, tanto si buscas una vinoteca Carrefour o en cualquier otro sitio, vas a comprobar que hay de diferentes capacidades y tamaños, para que así elijas la que más se adapte a las necesidades de tu hogar y el poco o mucho espacio que tengas disponible.

Como ves, si eres un consumidor asiduo de vino, la vinoteca o nevera para vinos es un producto esencial en tu día a día que no puede faltar en casa. Son muchas las marcas que ofrecen este electrodoméstico. Así que encontrar la que más se amolde a tus necesidades, ahora es más fácil que nunca porque muchas marcas la ofrecen entre su catálogo de productos.