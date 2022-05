REGISTRO DE COMERCIO / INVERSIONES BELMARI FIGUERA 2021, F.P.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Que el asiento de Registro de Comercio, transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 6-B SGDO. Número: 148 del año 2021, así como la participación, nota y documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

353-20443

ESTE FOLIO PERTENECE A:

INVERSIONES BELMARI FIGUERA 2021, F.P.

Número de Expediente: 353-20443

CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL II DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO.

SU DESPACHO.

Yo, BELMARI JOSEFINA FIGUERA ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 9.920.256. Domiciliada en la ciudad de Zaraza, Municipio Pedro Zaraza, Estado Guárico. Ante usted, con el debido acatamiento ocurro para exponer: PRIMERO: Que he decidido constituir, como en efecto constituyo por el presente documento una FIRMA PERSONAL, de mi exclusiva propiedad, la cual tiene como domicilio, Calle Las Vegas. Sector El Terminal II Casa Nº S/N de la Ciudad de Zaraza, Municipio Pedro Zaraza, Estado Guárico. SEGUNDO: La Firma Personal lleva la denominación de “INVERSIONES BELMARI FIGUERA 2021, FP” y tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil – TERCERO: La Firma tendrá por objeto principal la venta al mayor y detal, de productos de consumo masivo, tales como víveres en general. En general la realización de actividades de lícito comercio que guarde relación el objeto principal. CUARTO: Firma Personal viene girando bajo mi sola firma y responsabilidad. Siendo Yo el único dueño del activo y responsable del pasivo, con un capital de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000,00) para ejercer la actividad comercial. Ruego al ciudadano Registrador, se sirva inscribir a “INVERSIONES BELMARI FIGUERA 2021, FP” en el registro de firmas personales llevado por ese despacho a su digno cargo, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19, ordinal octavo del Código de Comercio, en concordancia con el Articulo 26, Ejusdem; así mismo solicito, que una vez cumplido los trámites legales, me sea devuelta copia certificada del presente documento, a los fines de su publicación.- En Valle de la Pascua a la fecha de su presentación. Yo BELMARI JOSEFINA FIGUERA ZAMBRANO, anteriormente identificada declaro bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, y haberes proceden de actividades licitas, lo cual puede ser comprobado por organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y /o Ley Orgánica de Drogas.

LA SOLICITANTE

Municipio Leonardo Infante, 26 de Octubre del Año 2021.

Por presentado el anterior documento. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Firma Personal y archívese original junto con los demás recaudos acompañados. Expídase copia certificada. El anterior documento redactado por el Abogado RAFAEL TEODORO CASTILLO, IPSA N.: 36961, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Numero: 148, TOMO -6-B SGDO. Derechos pagados BS: 2,84. Según planilla RM No. 35300093767, Banco No. 5896 Por BS: 0,72. La identificación se efectuó así: BELMARI JOSEFINA FIGUERA ZAMBRANO, C.I: V-9.920.256.

Abogado Revisor: ARACELIS DEL VALLE SOTILLO ORTIZ

Registradora Mercantil II Encargada

Abogada JHOSANGEL SANCHEZ

INVERSIONES BELMARI FIGUERA 2021, F.P

Número de Expediente: 353-20443

