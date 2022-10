UNA BELLA DE BATA BLANCA / Mira quien se graduó de Médica Cirujana en la Unerg

San Juan de los Morros.– La Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), confirió títulos a 211 Médicos Cirujanos de la XX promoción, del Área de Ciencias de la Salud.

Esta importante cita se llevó a cabo, el viernes 28 de octubre, en el Teatro Simón Bolívar, ubicado en la avenida Bolívar de la capital guariqueña.

El encuentro estuvo presidido por el rector José Ángel Torrealba; José Vásquez, gobernador del estado y el decano de Salud, José Ángel Meza.

“Reconocemos el esfuerzo que han hecho ustedes para lograr alcanzar este hermoso sueño que no fue fácil. A pesar de los obstáculos que se presentaron a lo largo del camino”, dijo a los graduandos el Rector.

El mandatario regional José Vásquez, felicitó a todos los nuevos Médicos Cirujanos, como también a los padres, esposos, esposas e hijos de los galenos.

De igual forma resaltó el arduo trabajo que ha venido realizando el rector Torrealba, a quién confío para un proceso sistemático, que “cada día podamos tener y graduar a los mejores profesionales del país, que estoy seguro que dejarán muy en alto el nombre de la Unerg”.

Una reina médica

Entre las egresadas como nueva médica cirujana, se encontraba Sakra del Valle Guerrero. Recientemente fue entrevistada por El Tubazo Digital y esto fue lo que dijo:

“Para mí es un gran orgullo ser unergista. Desde que esta casa de estudio me abrió sus puertas me ha entregado conocimiento y la oportunidad de formarme, no solo como profesional sino también como persona”.

Resalta que “la Unerg tiene la facultad no solo de enseñarnos a ser profesionales, sino también a ser grandes seres humanos”.

La nota música de esta gala la puso el Orfeón Universitario y la Orquesta Sinfónica, así como la participación especial del cantante Jorge Guerrero, quien interpretó algunos de sus éxitos para culminar el acto.

