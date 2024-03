Los Tubazos del Domingo / Horas cruciales

I Se terminó la novela

Lo que se había dicho y explicado hasta la saciedad, María Corina Machado estaba inhabilitada, no podía postularse. La estrategia fue negarlo. Se creó una ilusión y una esperanza que sabían no podían cumplir.

Los más radicales, los que dominan las redes sociales, que parecieran ser muchos pero no lo son, destrozaban a quienes advertían de este engaño y aseguraban que irián «hasta el final con MCM».

Es claro que la propia aspirante sabía de esa realidad, así como su entorno. MCM jugó a fortalecer su liderazgo para luego seguir en la jugada a través de una candidatura sombra, desconocida.

II La propuesta

María Corina reconoció este viernes que no podía postularse. Por ello anunció como sucesora a Corina Yoris. La nueva protagonista de la novela es una académica de bajo perfil, Corina Yoris Villasana, filósofa y profesora venezolana, toda una lumbrera en el mundo académico tanto nacional como internacionalmente.

Usted se preguntará de dónde sale tanto curriculo para una desconocida política, y es que los años, cuando se aprovechan, no pasan en vano. Corina Yoris recientemente se convirtió en una octogenaria, nacida en Caracas, el 17 de marzo de 1944. Con 80 años la oposición apuesta a ganar con ella.

III Prueba de fuego

Falta el filtro más importante, el de pasar por la puerta sin que aparezca una inhabilitación. Corina Yoris aparentemente no está inhabilitada, y digo aparentemente, pues, no todos los inhabilitados tienen necesariamente la coletilla puesta a Maria Corina.

Sobre esto, el periodista y experto en temas electorales, Eugenio Martínez expone que debe advertirse que desde hace varios años el CNE dejó de incluir los datos sobre inhabilitación administrativa y/o política mostrando esta información solo en casos muy específicos.

Corina Yoris fue miembro de la Comisión Nacional de Primarias, junto a Jesus María Casal, Ramón Guillermo Aveledo, Mildred Camero y otros.

Aunque ella nunca fue citada a declarar, todos los miembros están bajo la lupa, ese sería el pretexto utilizado para sacarla del juego.

Lógicamente aquí estamos hablando de escenarios, no de lo bueno y lo malo. Aquí se habla de política y de posibles jugadas, mas allá de lo ético.

Ni las inhabilitaciones, ni las recientes detenciones de miembros del equipo de MCM son aceptadas por la oposición y por un amplio sector de la opinión pública.

IV Revive la comisión de primarias

A finales de octubre de 2022 la fiscalía citó a declarar en calidad de investigados a tres de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP). Este órgano abrió una investigación por presunto “fraude” en dicho proceso.

El fiscal general, Tarek William Saab, divulgó las boletas que fueron entregadas a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias; Mildred Camero, vicepresidenta y Roberto Abdul, quienes acudieron a declarar.

Saab, dijo, que la comisión, de la cual Corina Yoris era miembro principal, pudo haber cometido presuntos delitos de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

El Fiscal, en ese momento citó el artículo 293 de la Constitución venezolana, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “es el órgano encargado de organizar elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos”.

Desde esta perspectiva, cualquier estratega político del gobierno, plantearía una conexión, claramente existente entre Corina Yoris y el presunto fraude cometido, pues ella era miembro de dicha instancia.

V Lo que viene

Ahora los partidos UNT y la MUD deberán postular a Corina Yoris y el sistema automatizado del CNE podría admitir la presentación de su postulación.El otro escenario es que se rechace su inscripción por lo antes expuesto.

Esta incertidumbre se despejará este domingo 24, fecha en la cual corresponde presentar postulación a la Mesa de la Unidad Democrática. Es el CNE el que define el momento, sin embargo, algunos mienten al decir que no logran postular, pretendiendo hacerlo antes.

VI Las horas finales

María Corina cumplió su rol político mediático hasta el último día. Aprovechó al máximo las plataformas comunicacionales, de medios nacionales e internacionales.

Explicó, denunció y hasta mintió con tal de ganar centimetraje y ser tendencia. En la guerra y el amor se vale todo, la política es un poco de las dos.

“Sin mí no hay elecciones”, “Yo me inscribo en el CNE porque sí” “Hasta el final” todo era discurso prefabricado, habrá elecciones sin ella y no se pudo inscribir.

Algo sí debe quedar claro, MCM derrotó a la oposición. Primero los metió en unas primarias organizadas por ella, luego con su narrativa se vendió como una persona fuera de la clase política.

Finalmente, cuando admitió que no podía ser candidata, ella designó a su sustituta. Las maquinarias, líderes y partidos de la clase política quedaron en entredicho.

VII Tres perlas políticas

1.– MCM declaró: “hemos encontrado una persona de confianza”. Ella designó a una persona con su nombre y con credenciales académicas. Sería un ciego quien no reconozca esto. Marketing y conexión.

2..- MCM reveló que recorrerá el país con ella. Una candidata sombra y una candidata verdadera. Táctica y estrategia.

3. MCM lo dijo ayer, “seguiré luchando por la habilitación, se pueden hacer cambios hasta 10 días antes de las elecciones”. Mantener viva la ilusión.

VIII La otra oposición

Mientras esto ocurría en un sector de la oposición, la otra parte de este fraccionado sector postulaba a varios candidatos.

En las últimas horas se inscribieron: Luis Eduardo Martínez (AD) Daniel Ceballos (Arepa) Antonio Ecarri (Lápiz), Juan Carlos Alvarado de Copei, José Brito de Primero Venezuela. Faltan varios.

IX Amoroso y los juicios abiertos

El presidente del CNE Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso salió este sábado y declaró: «Hay que revisar la normativa legal para ver si estos candidatos que están presentando gozan de la legalidad necesaria, no tienen ningún tipo de impedimento o juicio abierto”. El que entendió , entendió.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital