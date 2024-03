Los Tubazos del Domingo / No es tiempo de un sustituto

I El sustituto

Desde que inició el 2024, algunos sectores de oposición han planteado la necesidad de sustituir la candidatura presidencial de María Corina Machado, ante la inhabilitación impuesta sobre ella.

Desde el punto de vista político, que es táctica y estrategia, MCM está haciendo lo acertado. Recorre el país, agita masas e intenta convencer a los no convencidos.

Quienes piden su sustitución lo hacen por diferentes razones, una de ellas, es por que no creen que al final, esta sea habilitada.

Algo hay que dejar claro antes de seguir avanzando en este análisis: María Corina es la opositora con más alta valoración. No es la única aspirante, ni la única líder. Solo la de mayor aceptación, por ahora.

II Complejo

La sustitución de un candidato no es tan sencillo. Algunos son muiy ilusos pensando que la popularidad se transfiere como un pago móvil.

Para el director de la encuestadora Pronóstico, Francisco Bello, en este momento, en el escenario político venezolano, “no hay un candidato sustituto con suficiente apoyo en las encuestas para desafiar a Maduro por sí solo”.

Por ello advierte que “el éxito de este candidato sustituto dependería de dos aspectos: la actitud de María Corina en el momento del relevo y, más importante aún, el respaldo a un proyecto en lugar de a una persona como candidato”.

III Trampa caza bobo

En política no hay que adelantarse pero tampoco atrasarse. Eustoquio Contreras, político guariqueño que comanda un movimiento independiente considera que: «Esto es una trampa cazabobos, adelantar el debate a estas alturas, porque un candidato puede renunciar, morirse o no puede postularse y en su momento se sabrá».

«Cualquier venezolano que aspire ser presidente se sabrá si puede o no desde el punto de vista legal cuando se cierre el lapso de consideración de recaudos que acompañe a cada postulado. Estamos muy lejos todavía» sentenció Contreras.

IV Maduro en la calle

Comenzó la campaña, Maduro está en la calle. Tomó un vuelo y conversó con Irfaan Ali, presidente de Guyana en medio de la VIII Cumbre de la Celac que se celebró en San Vicente y las Granadinas. Allí habló con Lula, y firmó acuerdos con México. Antes estuvo en Apure, luego participó en un acto de calle en la ciudad de Caracas y Barquisimeto.

V María Corina suelta

Lo mismo hace Machado, desde hace tiempo. Recorre el país, le habla a medios internacionales. Hace actos de calle y reuniones cerradas. Trabaja lo político de masas y lo organizativo con los llamados comanditos.

VI Semejantes

1 Maduro y María Corina están haciendo lo mismo. Uno se esfuerza por mantener el poder y la otra por conquistarlo.

2 Ambos tienen apoyo interno de factores poderosos y económicos. Ninguno de los dos es pobre o huérfano.

3 Internacionalmente Maduro tiene apoyo de potencias y países de América del Sur. Machado también cuenta con sus potencias y países cercanos.

4 El tema de la popularidad y respaldo se ha vuelto subjetivo: decir que Machado tiene 80% de respaldo es tan falso como decir que Maduro esta solo. Más allá del apoyo popular que cada uno tenga, hay dos cosas que están por encima de esto:

La fuerza que deberá tener Machado para presionar y acorralar a Maduro y el uso que Maduro haga del poder para responder a Machado. Por ahora, la pelea es entre dos.

VII Campanada

La Empresa Datin Corp dio a conocer una encuesta esta semana, en la misma plantea a los consultados un escenario ente Maduro y Machado en una hipotética elección, en esta, numericamente Machado llevaría ventaja.

Lo llamativo de este trabajo de investigación está al desmenuzar las preguntas. Según Datin Corp 70% de los consultados aconseja a María Corina Machado que en caso de quedar inhabilitada definitivamente como candidata presidencial apoye a otro candidato de la unidad opositora que esté habilitado. Es decir, el “si no es ella no es nadie” no existe. Solo un 30% lo piensa de esta manera.

Sobre el tema de los acuerdos de Barbados, se percibe una falla comunicacional, pues 39% asegura que no sabe nada. Mientras que 48% no sabe quién violó esos acuerdos.

VIII Perseguidos por el regimen

Dentro de la narrativa política figura el argumento de que millones de venezolanos han huido del “regimen” y por eso están en el exterior. Según nuestros «sesudos políticos», la razón es la «persecución del regimen y su postura política».

Pues, 68% señaló que se quedaría en Venezuela porque tiene esperanzas de cambios y piensa que sigue siendo el mejor país, mientas que 63% considera que la emigración tiene causas económicas, por mejor calidad de vida y la inseguridad. El 20% porque perdió la esperanza.

Solo 15% por razones políticas.Asi lo dice Datin Corp, una encuestadora para nada oficialista.

IX No pueden

En política hay que entender algo, nadie puede solo. Las alianzas y acuerdos son necesarios. El gobierno juega a eso, la oposición también. Mantener el poder o conquistarlo, no es trabajo de un mesías o una persona, se requiere, más que un grupo, factores de poder.

Incluso, después de lograr la toma del poder, se requiere seguir con las alianzas. Un ejemplo de esto son los Alcaldes y Alcaldesas.

La única manera de hacer gestión es sentándose con actores del gobierno nacional y regional, sin que eso signifique faltar a sus principios.

En el caso de Guárico la oposición logró 7 alcaldías de las cuales solo le quedan cinco y no son precisamente un ejemplo de gestión.

Al chavismo le pasa lo mismo, posee algunas alcaldías que parecieran no existir. No es fácil hacer gestión municipal, se requiere creatividad, estrategia, asesoría, alianzas y relaciones.

X Preguntas incómodas

¿Qué pasará cuando el gobierno de Chile cuente la verdad sobre el secuestro y asesinato de un refugiado venezolano de apellido Ojeda?

¿Si esta versión no coincide con la difundida por algunos medios, opinadores, políticos y periodistas, será que estos ofrecerán disculpas por difundir falsa información?

¿ Por qué los comerciantes del municipio Juan Germán Roscio pagan impuestos que están por encima de lo establecido en la Ley de Armonización Tributaria?

¿ Qué pava o maldeojo le habrá caído a la calle Santa Rosa de San Juan de los Morros, nunca le falta una tronera o un bote de aguas putrefactas?

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital