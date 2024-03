Los Tubazos del Domingo / Nuestros políticos no juegan carritos

I La despolitización

Terminó la primera fase de la campaña electoral, cerró el ciclo de postulaciones en plena Semana Santa. Mientras el país político se desgastaba en “dimes y diretes”. El país real, el del ciudadano de a pie, estaba en otro mundo.

Muchos se desconectaron y decidieron aislarse en la Semana Mayor. Esto secunda la afirmación de la despolitización del ciudadano planteada en recientes trabajos de campo.

Esta despolitización tiene muchos responsables, incluyendo a políticos, de la clase tradicional, que optaron por mostrarse como “apolíticos” para desmarcarse de los partidos y de la actual dinámica.

El desmarcamiento da resultado en un primer momento, cuando se mide la popularidad de un líder cuya bandera es marcar distancia de la clase política.

El verdadero problema comienza, cuando se entra en la fase de participar en un proceso. En Venezuela y en la mayoría de los sistemas democráticos, se requiere de los partidos para la toma del poder.

Las revoluciones de izquierda y las avanzadas de derecha, así lo entendieron, y construyeron una plataforma para cuando llegara el momento. Por ello, cuando se estudia la formación de un partido, todos dicen que “se conforman y organizan para aglutinar militantes y tomar el poder”.

II No somos diferentes

En el caso venezolano, se ha venido advirtiendo sobre la despolitización, el alejamiento de las organizaciones. Esto afecta a todos los polos de poder, tanto del gobierno como de la oposición.

El expresidente Chávez llegó a plantear el tema de la repolitización. Mientras que el actual gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez asegura que quienes se han despolitizado son los políticos y no las masas, agregando que al venezolano le gusta hablar de política.

Algunos pretendieron minimizar la política al reducirla simplemente a los partidos políticos. En esa locura minimalista, desacreditaron a sus lideres y a sus estructuras, los acusaron de cascarones vacios.

Hasta que llegó el momento de postular, proponer nombres, y descubrieron que necesitaban de esos “cascarones”. Eso es pedagogía política.

III Antes de Cristo

Aristóles,un griego nacido antes de Cristo, ya planteaba aspectos sobre la política. Este definía incluso formas de gobierno “puras”: monarquía, aristocracia y democracia. Pero advertía que también había formas impuras, degeneradas de las perfectas: tiranía, oligarquía y demagogia.

Quienes juegan a la política como activistas o simpatizantes deben entender que no se puede hacer política negándose a sí mismo. Es una contradicción.

Lo más triste es ver la generación de cristal en la llamada militancia, que les gusta destrozar y acabar con el adversario, pero cuando se le critica a quien los representa, entonces se vuelven sensibles.

Nunca se me olvida el día en que un amigo, de gran influencia política para mí, me regaló un clavo, a la vez, me decía: “ahorita eres martillo, das golpes, prepárate para cuando seas clavo y los recibas”.

IV No se juega carritos

Rummy Olivo es toda una figura de la canta criolla, también, como todo ser, tiene una postura política. Rummy fue aspirante a una diputación en Guárico. En esa ocasión hice gran amistad con ella, comprobando su calidad humana y su gran corazón.

Cuando le preguntábamos a Rummy, la Flor de Zaraza, por su candidatura, esta decía: “Aquí no estamos jugando carritos”. De esta manera enfatizaba la seriedad de su proyecto.

Y es que la frase le viene como anillo al dedo al escenario político, definitivamente ni el gobierno ni los aspirantes están jugando carritos, todos hicieron hasta lo imposible.

V Tres hechos predecibles

1 No había que ser un analista dateado ni un adivino para saber que la inhabilitación de Machado continuaría. Lo hemos dicho hasta la saciedad, Es un tema político no legal. El gobierno no juega carritos, va con una mandarria y golpea a quien considera que lo ha golpeado.

2 Lo mismo ocurrió con la sustituta. Quienes forman parte de la clase política sabían que difícilmente se aceptaría una candidatura propuesta por Machado. Ni siquiera se molestaron en responder o explicar las razones. No juegan carritos.

3 Trece candidatos se inscribieron para competir. Incluso representantes de partidos como UNT que en un principio apoyó a la ganadora de las primarias.

VI Lo que falta y lo que viene

Luego de cerrado el lapso y tener 13 aspirantes a la presidencia, el panorama no es nada alentador para la golpeada y fraccionada oposición. Con un sector que se siente traicionado y decepcionado y otro que decidió inscribir candidatos y ahora no puede caer en contradicciones.

1 Falta esperar la postura que asumirán cada uno de los líderes de las diferentes toldas. Se espera por un pronunciamiento oficial de Ramos Allup y Capriles, dos de los líderes más influyentes en ese sector.

2 Rosales podría ser el candidato que más aglutine por su formación política, es buen negociador y bastante amplio a la hora de conformar alianzas. Resulta potable para sentarse con varios partidos que postularon candidatos. Con MCM era más difícil por heridas mutuas que se habían provocado.

3 Machado sigue siendo un factor determinante, negar su influencia y fortaleza es miopia política. Su palabra tendrá peso y es determinante, en cuanto a un sector que podría abstenerse.

4.- La propuesta de MCM es seguir creando una esperanza, aun cuando todo indica que ni Machado, ni Yoris sean aceptadas para sustituir

VII La Plataforma

La plataforma Unitaria Democrática es una instancia que agrupó a diez partidos, instituciones que al final toman las decisiones. Hay quienes aseguran que ya cumplió su rol. La plataforma realizó unas primarias, mantuvo unido a un sector de la oposición, solo le faltó postular su candidata.

Este sabado la plataforma intentó publicar un comunicado en donde denunciaba el “bloqueo” de sus opciones para inscribir candidatos. La propuesta solo se podía aprobar con un mínimo de ocho votos. Los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática de Ramos Allup y Movimiento Por Venezuela no lo suscribieron. En el documento, de ser suscrito, habría contradicciones para UNT que ya postuló un candidato.

VIII Asedio

Esta semana medios de comunicación difundieron la noticia de un asedio a la Embajada de Argentina en Venezuela. Hasta la fecha no hemos podido encontrar ni fotos ni videos del supuesto asedio.

El único asedio que he visto en Venezuela, fue el realizado a la Embajada Cubana en Venezuela, allí se transmitió por todos los medios a un opositor que gritaba: les vamos a cortar el agua y la luz. Pero eso fue en abril de 2002. Ya algunos lo olvidaron.

Por cierto que el presidente argentino indicó que mandaría ocho funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina, una Fuerza de Seguridad de naturaleza Militar. El supuesto envío fue tendencia como un acto heroico. Luego harían silencio al entererse de que era una locura.

Más allá de este impasse, es bueno recordar que en nuestro país existe una numerosa comunidad de argentinos, y en ese país aumentó significativamente el número de venezolanos.

Es importante y crucial una buena relación, por encima de las diferencias. Hasta ahora, ninguno de los dos mandatarios ha mantenido un tono adecuado y de respeto.

Mientras, la embajada argentina en Venezuela sigue sin embajador. Por ahora está encabezada por el encargado de Negocios Gabriel Volpi, y el personal mínimo.

IX Petro y Lula

Muy torpe la respuesta dada desde el gobierno a las opiniones de Lula y Petro sobre el tema electoral en Venezuela. Lula, Petro y Boric, por nombrar a tres mandatarios, son cuadros formados en una escuela de la izquierda, practican debate y dialéctica.

Para algunos es una izquierda reformista ensamblada a los nuevos tiempos. Estos no tienen rollos ideológicos y se muestran amigos del Partido Comunista en su país. Tal vez estos tres líderes, simplemente se dan la libertad de opinar, de un país aliado y hermano, pero que no es un gobierno de izquierda, no lo ven así.

Hay algo que no se puede olvidar, y eso debe recordarlo Maduro y María Corina. Lula y Petro son hombres de izquierda. No cambiarán, ni girarán a la derecha, y lo más importante, no abrirán frentes de guerra diplomáticos ni comerciales contra Venezuela.

Muy torpe la respuesta a estos dos mandatarios desde las filas rojas y muy ilusas las loas enviadas desde la derecha.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital