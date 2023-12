ES OFICIAL / Ricardo Arjona se retira de los escenarios

Miami.- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, realizó un inesperado anuncio a sus fans. Informó que se retira de manera indefinida de la música debido a problemas de salud. Lo dijo luego de haber ofrecido un concierto en Chile, el que sería el último en su carrera.

A través de sus redes sociales, Arjona escribió un texto en el cual externa sus motivos. El principal es que se someterá a una delicada cirugía y, de salir todo favorable, podría pensar en regresar a la música.



A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias”, indicó.

El cantante se despidió de los escenarios después de culminar su gira “Blanco & Negro” frente a 25 mil personas en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago de Chile.

En su texto, el intérprete del romanticismo relató que tuvo que someterse a múltiples infiltraciones en la columna para poder estar de pie durante sus conciertos, un problema que postergó para cumplir con sus fans, pero que ahora deberá hacerle frente.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”.

“Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas” señaló el cantante.

“Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias con todo el corazón”, expresó en su mensaje de despedida.

El Tubazo Digital con información de Notistarz/Staff