Esto opinan guariqueños sobre decreto que prohíbe circulación de motos durante la noche

San Juan de los Morros.- Una avalancha de comentarios surgió tras conocerse la noticia que el Gobernador de Guárico, José Vásquez mediante decreto le está poniendo freno a la circulación de motos en horas nocturnas.

@nelidag11 opinó: “celebro ese decreto, creo faltó regular la velocidad y establecer que ese vehículo es solo para dos personas”.

Otros usuarios como es el caso de @oscarcontable66 aseguran que no se trata de nada nuevo. “Decreto que había Implementado la Alcaldía …pero que por razones políticas ellos mismos no le pararon y decían que era inconstitucional…”

Por su parte, @lomalodesjm añadió “El Estado no puede prohibir circular libremente. Sea en carro o en moto. ¿Acaso con eso van a disminuir los accidentes? 🙄 gobernantes que no saben gobernar.

La otra cara de la moneda

@yudithramirez13 no dudó en expresar que “Esa ley debería de aplicar para todos, la semana pasada vi a un policía con niño como de 4 años por así decirlo, en el tanque de la moto y casi me dio algo. Lástima que no cargaba el teléfono para grabarlo. Ellos también cometen infracciones”.

Esta afirmación en torno a las excepciones para funcionarios, trabajadores al servicio de la administración pública en el ejercicio de sus funciones que contempla dicho decreto.

Finalmente, @hugo_alarcon17 “Aplaudo la iniciativa lo que sucede es que hay funcionarios que ven 3 y 4 en una moto y sin casco entonces como los conocen no les hacen el llamado de atención”.

El Tubazo Digital