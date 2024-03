Gobernador de Guárico fija posición sobre fallas eléctricas en la región

San Juan de los Morros.- El gobernador del estado Guárico, José Vásquez fijo posición sobre las constantes fallas eléctricas que ocurren en la región.

El sistema eléctrico es una de las áreas sensibles que sufre como consecuencia del verano inclemente y las olas de calor.

“El alza de las temperaturas afecta no solo la generación de electricidad sino también la transmisión y la distribución”, dijo.

Detalló que “al subir las temperaturas las personas utilizan más los aires acondicionados y eso genera mayor consumo de megavatios a nivel nacional”..

Considera que “una de las molestias del pueblo es que no hay información correspondiente de las horas sobre el Programa de Administración de Carga”.

“Puedo decir que a pesar de que no es competencia directa de la Gobernación no me voy a sacar ese lazo porque soy gobierno revolucionario”, recalcó.

Asimismo, enfatizó que “vamos a hacer las gestiones para dar a conocer la información en los picos de consumo”.

“Nuestro pueblo debe conocer las horas del Programa de Administración de Carga que lo sufrimos también en los municipios”, enfatizó.

Asimismo, recordó que el sector eléctrico ha sufrido las consecuencias del bloqueo. “El gobierno nacional, ninguna empresa ni ningún ministerio puede hacer una compra directa porque está bloqueado totalmente”.

“Estas subestaciones eléctricas a nivel nacional fueron construidas sobre todo cuando la IV República con tecnología de Estados Unidos, en su mayoría”, aseveró.

El pronunciamiento sobre las fallas eléctricas lo realizó en el marco de un encuentro con los medios desde el Palacio de Gobierno al ser abordado por el equipo de El Tubazo Digital.

Ramón Figuera CNP 12.528 – El Tubazo Digital