Los Tubazos del Domingo / Ahora es Edmundo

I Edmundo

La noche de este 19 de abril se reunió una parte de la oposición, agrupada en la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Horas después informaron que, «de manera unánime», aprobaron la candidatura de Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales.

González fue inscrito como un candidato “tapa”, es decir, para asegurar la tarjeta. Bueno, eso fue lo que se dijo en un principio.

II Calladito

Hasta las 10 de la noche de este sábado 20 de abril, Edmundo González Urrutia no había dado la primera declaración. El no comunicar es la estrategia comunicacional.

El 31 de marzo apareció en su cuenta X que no movía desde 2017 para decir que otra cuenta intentaba suplantar su identidad. Después de eso, no ha escrito ni dicho una palabra.

III El embajador

González Urrutia es un aragueño, nacido en La Victoria, en el año1949, es decir, anda en sus 74 años. Comenzó su carrera como primer secretario del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de los años setenta. Luego fue embajador de Venezuela en Argelia, entre 1991 y 1993.

Como muchos opositores, hoy desmarcado, tuvo su relación y acercamiento con el chavismo. Fue embajador en Argentina durante los primeros años de Gobierno del presidente Hugo Chávez, a quien acompañó en 1999 en uno de sus primeros viajes como presidente. En su gestión trabajó por la incorporación de Venezuela a Mercosur, que se concretó años después.

IV Rosales

Manuel Rosales cumplió su palabra luego de desatarse una ola de ataques contra su persona, Rosales logró salvar una de las tarjetas más importantes, sobre todo, en una Plataforma de partidos sin tarjetas.

Rosales se presentó ante la Plataforma y apoyó al candidato de consenso. Los que lo acusaron de traidor, los que escupieron para arriba, ahora callan.

V María Corina

Después de sustentar una campaña donde creció, gracias a destrozar y atacar a los partidos como estructura de poder, terminó sentada en una plataforma de partidos, de cogollos, de cúpulas de la cual ella no es miembro.

Al final, 10 partidos, muchos sin militancia, decidieron quien sería el candidato de un sector de la oposición. Nunca digas de esta agua no beberé.

Machado sabía que no iba a ser candidata, también sabía que la señora Yoris no sería aceptada, pero no podía tirar la toalla. La estrategia fue acertada. Hasta el último minuto de ayer Machado jugó a que ella era la candidata.

Es público y notorio que Machado y Rosales no se tragan. La plataforma es un colectivo donde sus miembros deben llevar pañuelo para reunirse, pero eso es normal en la política venezolana.

VI Partidos sin partidos

La Plataforma está conformada por diez partidos, allí se agrupan de acuerdo a sus intereses:

1.- El llamado grupo de los 4: AD en resistencia, Voluntad Popular (de Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia y UNT, (el partido de Rosales). De estos cuatro, solo UNT tiene tarjeta y puede postular candidato.

2.– Luego hay un grupo conocido como el G2, conformado por Copei y Encuentro Ciudadano. Ninguno de los dos tiene un partido registrado.

En el caso de Copei, ese partido tiene un candidato inscrito (Juan Carlos Alvarado), quienes están en la plataforma son copeyanos que no aceptaron la intervención del partido. Mientras que Encuentro Ciudadano, aun sin una tarjeta, posee una líder muy activa, Delsa Solorzano.

3 Finalmente figuran en la plataforma: La Causa R, con un Andrés Velásquez atacando duro a AD y UNT, cada vez que Velásquez abre la boca divide a los opositores.

Proyecto Venezuela, (el partido de Salas Romer), Convergencia y MPV, de estos cuatro, solo el último posee tarjeta.

VII Prórroga

Muy extraña para algunos la prórroga dada por el CNE para extender el plazo de sustitución o modificación de candidaturas por 72 horas más.

Hasta ahora se esperaba solo que UNT y el Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), retiraran la candidatura de Rosales y apoyaran a Edmundo González, el candidato de la MUD, no había más nada en el ambiente político.

«En atención a las solicitudes cursadas por las organizaciones con fines Políticos, el CNE decidió prorrogar por 72 horas el lapso para la modificación y/o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral», informó Amoroso en comunicado. Hasta ahora, nadie se atribuye la solicitud de prórroga.

En un ecosistema pequeño, con trece candidatos, solo se sabía de un procedimiento que puede hacerse en una hora.

Consultando fuentes, algunos creen que luego del tema de la modificación de la licencia LG44, para comercializar petróleo y gas de manera abierta y con los precios del mercado, y ante amenazas de Estados Unidos, pudiera haber una radicalización que saque del juego al candidato de la Plataforma, pero que deje abierta la puerta para que esas organizaciones: MUD, MPV y UNT postulen un candidato. La prorroga es por tres días, hasta el martes a las 12 de la noche. Pronto sabremos si lo dicho aquí tenía algo de cierto.

Para el experto electoral Eugenio G. Martínez “Puede aparecer una impugnación en contra de Edmundo González (el CNE nunca informó sobre las impugnaciones recibidas) para hacer inviable su candidatura argumentando que no se cumplió con los estatutos de la MUD para su escogencia”.

Algo es cierto, la prorroga la impuso el gobierno, necesitan tres días para tomar una decisión.

VIII El filtro

La plataforma tenía dos opciones, entre Rosales y González, no había más, lo demás era fantasear, política de niños. La decisión se tomó. La opción de la plataforma ya estaba inscrita y aceptada. Pareciera ser que todo está seguro, pareciera.

Había un lapso, hasta el 18 de abril, para las impugnaciones. El CNE no ha informado si hay alguna candidatura o partido postulante que haya sido impugnado. Por ahora.

Desde esta columna coincidimos con otros analistas, el problema no es el candidato: De Machado, se pasó a una candidata de 80 años y ahora a un desconocido que no ha dicho ni pío. Pero más allá de personificar la campaña, el tema es la unidad.

Si el candidato escogido garantiza la unidad absoluta de ese sector de la oposición y la bendición de los principales lÍderes opositores, entonces el candidato tiene chance.

IX Lo que hay que tener en cuenta

Algo que debe entender toda la oposición es que hay dos tareas, una es ganar, la oposición siempre tendrá esa oportunidad, solo que ciertas condiciones aplican. La otra es entender el escenario en que gobernará, luego de 25 años de chavismo.

En un hipotético escenario, en donde la oposición triunfe el 28 de julio, deberá esperar seis meses, hasta enero del 2025 para tomar posesión.

Con todos los poderes renovados y gobernadores y alcaldes psuvistas en sus cargos. Toda una super estructura montada. El sueño de creer que el chavismo se acaba perdiendo una elección, es una muestra del enanismo político que algunos poseen.

Los adecos pronto cumplirán 84 años de fundados, hoy, divididos: unos sin tarjeta con gobernadores y en la jugada, otros con tarjeta que también ganaron puestos en la AN y en otros espacios. No se acabaron, como no se acaban los comunistas en Rusia ni los fascistas en Alemania. El chavismo no será la excepción.

X Pregunta

¿ Dónde está la foto que sella la UNIDAD de todos los factores de la plataforma? ¿Donde hay una imagen de Capriles, Machado, Rosales, Ramos Allup y otros con el candidato? Fueron ellos, los jefes de partidos tradicionales, los que designaron por “unanimidad” al candidato. Rosales dice que vuelve al Zulia a gobernar su pueblo.

A menos de 100 días de las elecciones, ¿dónde esta el comando y lo más importante, la estructura que hará presencia en más de 14 mil centros electorales?

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital