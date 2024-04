ARNALDO ELÍAS ZURITA / ¿Qué celebramos el 19 de abril?

El 19 de abril de 1810, fue el primer momento que en criollos hispanoamericanos gobernaran sus tierras sin ser tutelada por la corona española. La cual, había perdido el dominio de sus colonias, por encontrarse preso el rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte.

Este a su vez, se había convertido en el emperador de Europa, nombrando a su hermano José como el monarca de España.

Vicente Emparan había sido nombrado Capitán General de Venezuela, en el mes de mayo de 1809. Desde su asunción al poder, hasta el momento de la firma forzosa de su renuncia; se vivía en Caracas y en todas las provincias dependientes de España, momentos de convulsión social y mucha incertidumbre. por las victorias militares francesas y la ocupación napoleónica en la península ibérica.

El 17 de abril de 1810, llega al puerto de La Guaira, la noticia que España está dominada completamente por Bonaparte. La resistencia española crea un Concejo de Regencia para continuar la lucha contra la ocupación gala.

El 19, el Ayuntamiento convoca a cabildo para que Emparan dijese si Francia había ocupado a España. Además, debía explicar la legitimidad del recién creado Concejo de Regencia. El Capitán General no pudo demostrar la capacidad de la resistencia española, para defender al rey Fernando VII; en ese instante una manifestación cívico militar, lo depone del poder en dos actos claves.

El primero ocurre cuando la multitud que lleno la Plaza Mayor de Caracas le dijo a Vicente Emparan que no lo quería como su gobernante. Esta acción constituye el primer referéndum popular a un gobernante hecho en América, el cual fue revocado. El segundo acto se consuma, cuando Emparan es apresado, esposado y llevado al calabozo, con todo el

Estado Mayor de su gobierno; representa sin duda alguna esta acción, el primer golpe de estado exitoso hecho contra la opresión española.

Al respecto Vicente Emparan escribió el 31 mayo de ese año, desde los Estados Unidos: “ habiendo llegado la noticia a Caracas de Cádiz el 19 de abril último, con la novedad de la llegada de los franceses a Andalucía y el establecimiento de Concejo de Regencia, fuimos sorprendidos y presos, Yo Capitán y Presidente de la Real Audiencia, y los señores Ministros de ella, el Oidor decano de los Oidores, el Intendente General, el Brigadier, el Comandante General de Artillería, el Comandante de Campo Volante, y el Auditor de Guerra.”

Para restarle el valor patriótico y libertario, sobre el impacto que tuvo el 19 de abril de 1810 en el continente hispanoparlante. Muchos neohistoriadores han hecho ver, que este día fue una mañana de picnic, poco trascendental, donde a Emparan le dijeron “No te queremos”, y este se fue sin problemas de su cargo.

Esta si es una verdadera fabula histórica, al pensar que un representante del imperio entregue un gobierno de facto entre besos y abrazos de despedida.

Cabría preguntarse ¿en qué país del mundo o en cual momento de la historia de la humanidad ha sucedido un caso así? En ninguno por supuesto.

Emparan, al contrario de lo que se piensa, fue obligado a renunciar y a firmar su dimisión al cargo que ocupaba, bajo la amenaza que de no hacerlo sería fusilado.

En la misiva antes mencionada el Capitán depuesto describe la situación así: “Decían al pueblo que España estaba perdida sin recursos, yo me preocupaba por que el pueblo supiera el verdadero estado de España. Instaba que viniese mi secretario con la correspondencia que acababa de llegar para que pueblo viese que Galicia, Asturias, Extremadura, Valencia, y otros grandes departamentos estaban sin un francés y con ejércitos españoles. Ellos alzaban sus voces para que yo no fuera oído, que no tiene necesidad de saber de más papeles que engañaban al pueblo(…………), de modo que tuvimos la sola opción de capitular, los que fuimos presos, rodeados de revolucionarios armados y pronto a asesinarnos”.

La operación de los patriotas al someter por la fuerza a las autoridades imperiales, encadenarlas, embarcarlas y enviarla fuera del país; constituyó un acto heroico, sobretodo del pueblo de Caracas.

Al desafiar al ejército más poderoso de la tierra, lo cual fue una acción temeraria, por las terribles consecuencias que siempre le esperaba a quienes insurgían contra La Corona, tomando en cuenta la suerte que le toco vivir a Gual y España, a José Leonardo Chirino, a Miguel de León y a tantas personas, quienes se atrevieron a revelarse contra al régimen y pagaron con su vida su osadía.

Caracas dio el ejemplo a todas las ciudades venezolanas, y del continente, al revelarse y al separarse definitivamente de España

El 19 de abril se consolidad el surgimiento del espíritu libertario nacional, que crea nuestra canción patria. Como lo evidencia el General Vicente Basadre asistente de Emparan, Intendente General de la Corona y de la Real Hacienda de España. Cuando escribe: “el 19 de abril a las 10 de la mañana rompió la ciudad de Caracas, los lazos de fidelidad con que se hallaba unida a la metrópolis. Desde que los españoles descubrieran, conquistaran, poblaran aquella región, y en consecuencia el Rey la constituyo la capital de Venezuela”. Mas adelante siguen argumentando los hechos que vivió aquella memorable fecha: “pero lo más escandaloso fueron unas canciones alegóricas que compusieron e imprimieron de su independencia. Convidaban a toda América Española, para hacer una causa común, y que tomasen a los caraqueños para dirigir sus revoluciones”. Con estas palabras encontramos elementos para afirmar que el “Gloria la Bravo Pueblo” tiene su génesis en este día.

¿Desde cuándo celebramos el 19 de abril de 1810?

La respuesta no las dan nuestros máximos próceres, padres de la libertad americana. Los queridos hermanos Sebastián Francisco de Miranda y Simón Bolívar, quienes a través de la Sociedad Patriótica, organizaron la celebración del primer año de la independencia, el 19 de abril de 1811.

También tomaron esta fecha como la partida de nacimiento de la República. Mediante su órgano de difusión llamado Él Patriota de Venezuela¨.

Ese día los miembros de la Sociedad Patriótica sembraron un samán en la Plaza Mayor y lo llamaron el Árbol de la Libertad, colocaron en la fachada de la sede de la Casa de Gobierno de Caracas, ubicada en la esquina de las Ibarras; los retratos de Don Manuel Gual y José María España, como mártires de este movimiento nacionalista.

El 19 de abril de 1820. Cuando se cumplían 10 años de la independencia Bolívar se encuentra en San Cristóbal para conmemorar este aniversario. La tropa desfila frente al alto mando militar. Luego de las salutaciones, y asensos militares correspondientes, Bolívar se dirige a sus hombres con un emotivo discurso: “Diez años de libertad se solemnizan este día, diez años consagrados a los combates, a los sacrificios heroicos y a una muerte gloriosa…Diez años que han librado del oprobio, del infortunio, de las cadenas, la mitad del universo… El género humano gemía por la ruina de su más bella porción: era esclava y ya es libre. El mundo desconocía al pueblo americano, vosotros las habéis sacado del silencio del olvido, de la muerte, de la nada. Cuando antes era el ludibrio de los tiranos, lo habéis hecho admirar por vuestras virtudes, lo habéis hecho respetar por vuestras hazañas y los habéis consagrado a la inmortalidad para vuestra gloria ¡….Soldados…! el 19 de Abril nació Colombia desde entonces cuenta con diez años de vida¨.

Hoy celebramos 214 años de aquellos memorables acontecimientos. Feliz día de la Independencia, ¡Viva La Patria! ¡Viva la República!

Arnaldo Elías Zurita.

Msc en Historia de Venezuela.