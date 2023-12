Los Tubazos del Domingo / Fin de año con más preguntas que respuestas

El mundo político estaba a la expectativa por los Acuerdos de Barbados en donde oposición y gobierno establecieron el mecanismo para que los inhabilitados políticos soliciten su habilitación.

Varios acudieron, pero el caso más emblemático fue el de María Corina Machado. Luego de negar que acudiría, la tarde de este viernes 15 de diciembre, llegó de incógnita al TSJ, pocos minutos antes de cerrar.

I Lecturas de esta “estrategia”

1.- MCM hizo lo más racional. Solo tenía dos opciones: Si no iba, todo terminaba, mientras que acudiendo, aun cuando esto no le garantiza nada, ella tiene ahora un argumento para justificarse.

2.-En política se vale cambiar de postura. MCM acudió a un TSJ que no reconoce. Solicita revisar una inhabilitación que siempre negó.

3.- El hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, haya hecho el anuncio 45 minutos después de haber introducido el documento dice mucho de cómo se maneja la aspirante opositora. Horas después esta ofreció una rueda de prensa para intentar edulcorar la situación.

4.– MCM jugó a lo que hacen los leguleyos, lo que pudo plantear en un corto oficio, lo plasmó en un extenso documento de 31 páginas. El texto estaba dirigido a: Presidente y demás Magistrados / Sala Político Administrativa /Tribunal Supremo de Justicia.

II Tendencia

No cabe duda de que MCM es la opositora que genera más polémica y noticias, de todos los aspirantes por la oposición a la presidencia, esta es la que tiene más respaldo. Negarlo sería miopía política.

III Fortalezas

Se podría decir que las mayores fortalezas de María Corina son:

1.– El respaldo de los Estados Unidos, el mismo que tuvo una vez, un muchachito llamado Guaidó.

2.- Su poder económico, a diferencia de otros opositores, MCM no tiene problemas de este tipo.

3.- Logró un reconocimiento de un sector opositor al ganar fácilmente unas primarias.

4.- Lo más importante, cuenta con respaldo del sector radical, no es el que representa a los venezolanos, pues la mayoría no desea confrontación, pero es una caja de resonancia que hace bulla y crea una percepción de ser mayoría.

IV Debilidades

A la fecha creo que su mayor debilidad es la poca capacidad para tender puentes. Luego de su triunfo, no ha habido una muestra de unidad entre los factores que concurrieron a la primaria.

Lideres políticos como Ramos Allup, Rosales y Capriles no se le acercan. En honor a la verdad nunca asumieron respaldarla aun ganando. Ella lo sabe.

El problema es que MCM sigue hablando como candidata y actualmente no hay elecciones. Su discurso no une a los factores de oposición, cada vez más dispersos.

No solo no le habla a sus “aliados” que están obligados, por ahora, a apoyarla, sino que ignora y no tiende puente a los otros aspirantes presidenciales.

Ese discurso de traidores, alacranes, vendidos es pura narrativa visceral, no funciona ni en gobierno ni oposición.

Dijo una vez Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa: “En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”.

En 2013 Capriles perdió una elección presidencial con Maduro por 223.599 votos. Ese era un escenario polarizado, con un Maduro con 50,61% y Capriles con 49,12%.

La tendencia, como en Argentina, es a romper la polarización. Imaginemos un escenario con seis candidatos. Con MCM vs el actual presidente.

¿Cuántos votos cree usted que pudieran sumar juntos: Ecarri, Luis Eduardo Martinez, El Conde y otros?

Lo anterior indica que la propuesta de alianza debe llegar hasta esos factores, pero el actual discurso los aleja.

V Ejercicio mental

Las elecciones se ganan con un liderazgo que arrastre y convenza, supongamos que ella lo tiene. Con recursos económicos, a ella le sobran.

Lo más necesario; estructuras que organicen y movilicen, esas estructuras se llaman, “partidos” o grupos de electores, ella no los tiene, aunque si tiene operadores y políticos.

En días pasado conversé con varios seguidores de la candidata, del estado Miranda, estos, al igual que muchos, creen no necesitar las estructuras partidistas.

A la pregunta: ¿cuánto pesa el voto emotivo y espontáneo y cuánto el movilizado? Responden ilusamente: “la gente saldrá sola”. Ante esa respuesta infantil, guardo silencio y digo, CASO CERRADO.

VI Que quede claro

Todo este panorama de incertidumbre y dispersión que reina en la oposición, aunque resulte muy bueno para el gobierno, no significa que el Psuv esté muy bien o incremente su valoración (popularidad).

Pesa mucho la situación económica, demasiadas necesidades ante recursos finitos, el mismo discurso y ambiente desmotivador. Politicamente las divisiones internas preocupan a los rojitos.

El Psuv ha perdido bastiones, como Barinas. Un elemento procupante es la pérdida de zonas rurales donde nunca había sido derrotado.

En los últimos procesos se han perdido espacios en donde el chavismo era un poder casi que absoluto.

El voto rural es de sumo interés para consolidar un poder. Veamos un solo ejemplo: La parroquia Altamira en el municipio Santa María de Ipire, del estado Guárico, era un bastión en donde el presidente Chávez ganó en 2012 con 90,24%. Meses después, Maduro gana en esa localidad con 89.89%.

Para las elecciones regionales de 2017 el PSUV obtuvo 72% y el siguiente año, en las presidenciales donde Maduro logra su primera reelección se alcanza el 75%.

Pero en 2021, en las elecciones regionales ese bastión, al igual que muchos otros, se perdió, el Psuv a duras penas alcanzó 33,67%.

¿Cuáles son las causas de esta caída?

¿Qué se dejó de hacer que afectó la balanza electoral?

El Gobierno, al igual que la oposición, la iglesia, los medios, el ejército y otros poderes, sufre una grave crisis de credibilidad, tarea pendiente por analizar.

VII Voceros

Todo gobierno o empresa que haga gestión, tiene voceros o portavoces. Una de las caracteristicas de los gobiernos democráticos es la de estar permanentemente informando a través de estos.

En los partidos y alianzas, en muchos, la vocería es rotativa para dar oportunidades a otros líderes.

La verticalidad política se ha impuesto, sobre todo en el gobierno. La vocería nacional del partido solo la lleva Cabello y del gobierno solo Maduro.

En las regiones se repite el esquema. Esto hace que la información no sea oportuna pues todos los demas asumen que no están autorizados para declarar.

Si queremos promover liderazgos y mostrar una imagen de equipo, debemos permitir que otros se expresen, aunque sea diciendo lo que se les autoriza, pero que hablen.

Sin conexión

Venezuela ocupa uno de los últimos lugares en conexión a internet. Mientras el mundo vuela, avanzando hacia la sexta generación de Tecnología Digital, 6G, aquí estamos, “sin cogé” (sin coger señal)

La bandera del software libre y el internet para todos fue parte del discurso de la revolución, esto se acompañó de la entrega de tablets y canaimas.

Hoy poco se habla de eso. Mientras Cantv, empresa estatal funciona por obra y gracia de Dios, las empresas de servicio privado de internet aumentan.

¿Qué pasó con el internet en las plazas?

¿Por qué la mayoría de nuestras plazas están a oscuras y todas sin señal de internet?

¿Cuesta mucho este servicio?

¿Cuál es el aporte que hacen las empresas privadas que inundan de cables a las comunidades?

¿A quién le pagan estas empresas por meterse en mi barrio y utilizar el tendido del estado?

Orlando Medina Bencomo CNP 26637