Los Tubazos del Domingo / En política no se trata de ganar sino de capitalizar

Terminó el capítulo político del referendo sobre el Esequibo. Lo que de verdad importa no es la cantidad de electores que concurrieron al llamado, sino la forma como el Psuv capitalice el hecho.

Asistencia

En política la percepción pesa mucho. Lo que las personas quieren ver o sus estructuras mentales les hacen ver.

Para muchos analistas el número de electores, de acuerdo a opiniones y valoraciones, no se compagina con lo visto en los centros.

Mientras que para los voceros gubernamentales, los argumentos son abundantes: El alto número de mesas y centros, así como el tiempo de votación, menos de un minuto, permitió fluidez y ausencia de cola.

Mas allá de esta diatriba, la polémica se estrella contra una enorme verdad, no existe manera de comprobar científicamente lo contrario a lo dicho por el CNE.

En otros tiempos la oposición tenía testigos por la otra opción, estos podían llevar anotaciones, que sumadas y proyectadas se acercaban a una estimación.

Tampoco las empresas que realizan mediciones trabajaron lo que se conoce como exit Poll, sondeos a boca de urna. Esto tiene valor estadístico, y son aproximaciones muy cercanas a la realidad.

Esta herramienta de consulta inmediata a la elección, permite arrojar proyecciones de los resultados, según escenarios posibles y además permite comprobar la confiabilidad del proceso electoral una vez terminado.

El exit poll se mueve en el terreno de la opinión pública, la estadística y la comunicación política, e intenta determinar la preferencia de voto del electorado para estudiar el desarrollo de la jornada. Esto es costoso, ya no se hacen tan frecuentes.

El combate estéril

Las discusiones sobre este tema serán, por esta razón, subjetivas.

Escuchar a un “Licenciado en codificación de textos virtuales”, es decir, un pendejo que escribe en grupos de whatsapp, decir que “nadie voto” o que “los centros estaban vacíos”, es una muestra del principio de la exageración, tal como lo plantea Goebbels en sus estudios de propaganda.

Caso Primaria

Tanto la primaria opositora, como el referendo impulsado por el gobierno, más allá de su realización y nivel de participación, lo que de verdad importa son las acciones posteriores.

En política no se trata solo de ganar, sino de capitalizar el triunfo, impulsar acciones basándose en este. Incluso, convertir derrotas en triunfos.

En otra época, el triunfo indiscutible que obtuvo la candidata del partido Vente Venezuela en la primaria, hubiese generado una ola de acciones políticas: reuniones, actos, caravanas, celebraciones, pronunciamientos, entre otras.

La primaria organizada por un sector de la oposición generó expectativas y una notable participación, para mi, 5% de concurrencia, que equivale a un millón de personas, es más que suficiente.

El reto estaba en hacer de ese resultado un acto que impulsara una cadena de alegría y que se creciera la ganadora.

Rojitos le sacan jugo

En el caso del referendo, los rojitos diseñan una dinámica política que permita que el ciudadano perciba un producto y una cadena de acciones.

Anuncios y acciones, que aunque no se concreten, comienzan a ser parte de la narrativa política. Vendrán muchos hechos y episodios relacionadas con el Esequibo.

¿Qué se logró?

La idea de un referendo sobre el Esequibo , cuestionada, atacada y hasta ridiculizada por un sector de la oposición tuvo sus aciertos:

1-. Logró reactivar un tema del cual muchos se habían olvidado y otros desconocían.

2-. Una acción convocada por el gobierno, logró sumar a la mayoría de partidos políticos de oposición. Esto fue un logro significativo, más allá del aporte en votos que pudiesen haber dado.

3-. Sirvió para construir una narrativa contra políticos que se opusieron a este.

4– Venezuela colocó el tema en el escenario mundial. Lo que se pretendió invisibilizar, sin importar el número de electores, se convirtió en tema de debate.

5.– Organizaciones participantes pudieron ejercitar y chequear su maquinaria. El referendo sirvió de ejercicio para activar a los seguidores de las toldas concurrentes.

Aguas adentro

Luego del referendo, el chavismo evalúa todos los aspectos, tanto del proceso como los escenarios posteriores. De estos, tomaré dos temas analizados esta semana:

1-. Participación de la juventud: Al igual que en el proceso de la Primaria opositora, preocupa el poco apego del sector juvenil, su desinterés en inscribirse en el CNE y su despolitización cada vez mayor.

Se entiende que el voto joven es impulsado por lideres y organizaciones juveniles. Las interrogantes que revientan los sesos de muchos:

¿Qué clase de lideres jóvenes tenemos?

¿Que tanto estudian y leen?

¿Qué tanto pesa su liderazgo?

Tal vez sea tiempo de dejar de regalar franelitas y teléfonos y nos centremos más en debate, estudio y formación.

Pregunté a un rojito y respondió: Si nuestros lideres juveniles hablan, actúan y luchan como lo hacían, en su tiempo, Robert Serra y Héctor Rodriguez, estamos bien.

2.- Nivel de participación: El Psuv tiene sus números, y estima cuántos electores movió en el referendo y cuánto aportó la oposición.

La lupa esta puesta sobre este detalle, preocupa la situación de Táchira y Zulia, donde la votación debió haber sido mayor. El análisis también incluye a los alcaldes. Por cierto, Táchira fue el estado, en donde a la primarias del 22 de octubre le fue mejor. Creo que el nombre de Freddy Bernal debe estar sonando mucho por los lados de la capital.

Caliente

El economista Luis Vicente León advirtió esta semana sobre los riesgos de la radicalización del conflicto entre gobierno y oposición.

“Ojalá los actores entiendan que seguir elevando la temperatura sólo nos alejará de la solución…Y el que se alegre por esto no está entendiendo nada” así lo dijo.

Maquiavelo

“El fin justifica los medios”, la frase es atribuida al filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo, muy utilizada en nuestro país.

Dos hipótesis escuché esta semana, una ampliamente difundida por “comentaristas” de Miami y replicadas por medios nacionales, luego repetida por ciudadanos, así es como se construye la opinión pública.

Este escenario es el más macabro y aterrador: según estos, lo de Guyana es teatro, habría un acuerdo entre ambos gobiernos para simular un enfrentamiento y utilizar esto, presuntamente, como pretexto para suspender las elecciones.

La segunda matriz es que la duda que tendría gran cantidad de personas sobre la veracidad de los resultados ofrecidos por el CNE, desmotivaría el voto opositor.

Según los consultados, si el opositor no cree en el CNE, pudiera no votar. A eso se agrega, que el voto del seguidor de una candidata, en un supuesto de que no sea habilitada, no migraría, sino que se abstendría, cosa que conviene al adversario rojo.

Cortos

Luis Pinto, es el alcalde opositor de El Socorro, estado Guárico, duro le dieron en las filas rojas por no asistir a votar en el referendo. Fue señalado como apátrida.Para el Psuv es punto de honor recuperar ese espacio. Van con todo.

Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina. Asume este domingo. Increíble como “ovulan y deliran” algunos. Si me preguntan respondo:

“He visto al perro ladrando en la calle , ahora lo quiero ver cuidando la casa”.

Jesus Rojas se llama el director del Hospital Israel Ranuárez Balza en la capital guariqueña. Tiene la mirada puesta en la planta física y empeñado en recuperar espacios.

Deivis Suárez es el nuevo jefe de transporte de la Unerg, para una población estudiantil tan grande es un gran reto. Comenzó bien.

Henrique Capriles es un lider político de centro derecha, podré tener diferencias ideológicas con él, pero no aplaudo y rechazo, todo comentario homofóbico hacia este. Así no se hace la política en la que yo creo. Reprochable, más aun si viene de un alto funcionario.

Al cierre

TUBAZO / El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Ifaan Ali se reunirán el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas para tratar el conflicto sobre el Esequibo.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital