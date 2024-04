Los Tubazos del Domingo / La opoficción vs el régimen

I REP

Un total de 315 puntos fijos colocó el Consejo Nacional Electoral para que las personas puedan inscribirse o realizar cambios y votar el venidero 28 de julio. Suponemos que ese día habrá luz.

Durante mucho tiempo la oposición exigió la apertura de este proceso. Desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril abrieron los puntos. Todos los jóvenes que cumplan 18 años antes del 28 de julio, pueden realizar este trámite.

Finalizado el proceso, el CNE hará el respectivo corte e informará la cantidad de nuevos inscritos y de cambios realizados. La cifra dada decepcionará a muchos. El número de inscritos no se corresponderá con el supuesto clamor de «nuestros pobres jóvenes» de que abrieran el REP para inscribirse.

Estudios de campo que pudieran realizar posterior a este cierre, podrían explicar las causas por las cuales muchos jóvenes no formalizaron su inscripción. Hay una población que rechazó el llamado a inscribirse, lo cual me parece preocupante y contrario al deber ciudadano.

Lo mismo pasará con el voto en el exterior, eso es aun más complicado, pues se requiere ir a la embajada o consulado y poseer pasaporte, estatus legal y residencia fija. Sobre el voto en el exterior, el CNE tiene registrado un aproximado de 107 mil votantes, según el último corte.

La apertura del REP en el pasado era una fiesta electoral, con mucha información y los partidos trabajando para motivar a los jóvenes. Esta vez fue un acto frío y poco difundido. La inscripción en el REP debe simplificarse.

II El misterio

Han pasado casi 10 días desde que se reportó una situación irregular en la Universidad Rómulo Gallegos. El tema fue informado por El Tubazo Digital y cinco días después por el propio Rector en rueda de prensa.

Lamentable la ola de rumores, los inventos y comentarios desproporcionados. Bochornosos e irresponsables quienes alegremente señalan hasta muertes y drogas. Como comunicadores cuestionamos y nos distanciamos de rumores y bulos.

Los rumores ganan terreno cuando no se informa o cuando se informa incompleto.

El hecho de que hasta el día de hoy no se sepa que fue lo que generó esta situación, es preocupante. La Unerg nos duele a todos, miles de jóvenes la asumieron como su alma mater. Detrás de cada estudiante hay padres y familiares. Es triste que se utilice este suceso para atacarla y desacreditarla.

La vacuna contra el rumor es una dosis de información, con un refuerzo de la verdad oportuna.

En tiempos como estos, los ciudadanos se han vuelto más exigentes para informarse. Ya no pueden esperar el periódico de mañana o el noticiero estelar. Cuando no informas oportunamente se posiciona una matriz que luego queda grabada en el inconsciente colectivo. Es como una nube que no se disipa.

III Tarde piaste

El anunciar la detención de El Aissami un año después de haber “desaparecido”, no causo ningún efecto. La razón de mostrarlo como un trofeo, pronto se sabrá, pues, como decía mi mamá: “aquí no se da puntada sin dedal”.

IV Rumores de dos décadas

Hace exactamente 20 años, un coronel muy polémico y opositor al gobierno, “desapareció” de repente. Muchos medios decidieron culpar al «regimen» y fue tendencia su “desaparición”.

El periodista Manuel Isidro Molina público en el Diario La Razón, que Silvino Bustillos “había sido, detenido, torturado y maltratado en la DIM”.

Tiempo después se supo, por la propia esposa del coronel, que este se encontraba escondido en Valencia.

Manuel Isidro Molina, un tipo serio, dijo entonces: “evidentemente va resultando falsa la información de mi fuente y así la asumo con responsabilidad”.

Molina tenía una fuente que le daba información, aunque nunca la reveló, como debe ser, se refirió a esta de la siguiente manera: “sobrevaloración de una fuente informativa, confiable para mí, hasta ayer, cuando queda desvirtuada por los hechos”.

El periodista luego de afirmar algo que resultó falso, hizo lo que tocaba: reconocer el error y acabar con los rumores.

Esta historia que guardo en una hemeroteca, la traigo a colación, pues, nuevamente el abogado Leopoldo Castillo, conocido como «El Ciudadano» quedó expuesto como mentiroso.

Castillo, aunque no es periodista, decidió jugar a serlo, y debería saber el costo de mentir. Hace algunos años, aseguró que Leopoldo López había fallecido en la cárcel. La noticia recorrió al mundo, y luego de esto, López fue mostrado en su celda haciendo ejercicios. Castillo hizo silencio, jamás explicó por que había difundido tamaña mentira.

Esta semana. Luego de que el gobierno anunciara la detención del exministro El Aisammi, todos recordaron el video, en donde Leopoldo Castillo, afirmaba, tajantemente, sin dudas, que El Aisammi había sido sacado en un avión y llevado a Siria con su familia.

Esta conducta que solo persigue ganar menciones en la prensa es la que te hace perder la credibilidad. Para quienes estudian esta carrera y aspiran ejercer la Comunicación Social, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer.

V Adecos en resistencia

La tendencia adeca que sigue a Ramos Allup deberá tomar una decisión dentro de poco. Muy seguramente antes del 20 de abril, sobre su participación en las venideras elecciones.

AD en resistencia, como se hacen llamar, deberá decidir a quien apoyar. Los adecos son prácticos, cumplieron en reconocer a Machado luego de ganar las primarias, la respaldan y no han declarado en contra de ella. Pero toca definirse y apoyar a algún candidato de los ya inscritos.

VI Las otras elecciones

Hay una tesis que se está discutiendo, se trata de las elecciones a Gobernadores y Alcaldes para este año, luego de las presidenciales del 28 de julio.

Algunos pensaban que el tema estaba cerrado. Pero el Psuv siempre juego a preparar los escenarios. Es el arte de la Guerra, “el que desee la paz, que se prepare para la guerra. Quien quiera conseguir la victoria, que entrene a sus soldados con diligencia. Quien aspire al éxito que luche con estrategia, y no lo deje al azar”.

La tesis plantea que si Maduro gana las elecciones, va a promover las de Alcaldes y Gobernadores. El Psuv cree que si el escenario es de una oposición desmotivada y desunida, no solo garantizaría el triunfo de Maduro, sino que sería el ideal para lanzar las otras elecciones.

En un contexto así, los rojitos opinan que podrían recuperar muchas alcaldías y por lo menos dos gobernaciones de las cuatro que no posee actualmente.

VII Memoria

Ecuador, un país gobernado por un hombre nacido en los Estados Unidos, invadió una embajada y violó acuerdos internacionales. Tan grave es, que hasta la OEA por mayoría casi absoluta, rechazó el ataque a la Embajada de México.

Un escándalo dura en los medios de acuerdo al país donde ocurra. Imagínese si algo así pasara en Venezuela. Aquí de vez en cuando sacan el mito de que Maduro es colombiano, en Ecuador no se puede hablar de la nacionalidad del presidente.

VIII Opoficción

Una nueva clase política comienza a crecer, se trata de la opoficción. No es nada nuevo, pero parece que crece y se mantiene. El vocablo, se lo escuché a Ernesto Villegas en 2003.

La opoficción, no tiene el gobierno pero cree que lo tiene. La opoficción, cree que va a derrotar a Maduro y que al día siguiente todo se arreglará. La opoficción en el fondo gana más siendo opo que gobierno.

La opoficción no pisa calle, solo escribe en redes. La opoficción adora todo lo que este contra Maduro, así sea ultraderecha o ultraizquierda.

La opoficción no ayuda a salir de Maduro, pues al final promueve la abstención. Si usted es opositor, pero no se ve reflejado en lo dicho aqui, entonces, esto no es con usted. Mi respeto.

El país en un caos, servicios públicos como agua y luz llegan por obra y gracia. Cacerolas suenan cuando se va la luz, es decir, todos los días. La economía no levanta y nuestros políticos no dicen mucho.

La oposición, que es la alternativa que debe hablarle al país y exigir al gobierno, está dividida y fraccionada: una en el exterior, viviendo de los dineros del país, otra aquí, radicalizada y creyendo que Maduro esta caído, mientras, el resto en sus parcelas.

Esto es realismo mágico. Si el Gabo viviera, tal vez estuviera escribiendo una crónica sobre la opoficción.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital