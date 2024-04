Orticeños visitan Santuario del Cristo de la Salud

Guárico-. Feligreses de la Cuasiparroquia José Gregorio Hernández de Ortiz se trasladaron hacia Borburata, localidad ubicada en las costas de Puerto Cabello (Carabobo).

En dicho pueblo se encuentra el Santuario del Cristo de la Salud, donde se guarda la venerada imagen del mismo Jesús crucificado. Esta adquiere ese nombre por los muchos milagros que han experimentado las personas que con fe acuden a presentar sus necesidades.

El Santuario fue construido en 1751, a lo largo del el año recibe visitas de creyentes de toda Venezuela devotos del Cristo crucificado. Dicha imagen es un regalo del Obispo Fray Gonzales de Acuña, de la orden de Santo Domingo (1671).

Así mismo, la festividad central en su honor es el 14 de septiembre de cada años, cuando se realiza una peregrinación tradicional hacia Borburata para honrar al Cristo en su Santuario Diocesano.

Durante la visita se realizó una eucaristía especial dirigida por el párroco Pedro Artiaga de la Cuasiparroquia José Gregorio Hernández de Ortiz. A esta asistió gran cantidad de feligreses orticeños y de la comunidad de Borburata.

También llevaron a cabo un recorrido por el pequeño museo donde se encuentran distintas imágenes, milagros y placas que ofrendan al Cristo de la Salud.

Testimonio de fe

“ Era yo un niño de 4 años, una ola me batió contra los hierros del malecón de Puerto cabello y un trozo de metal me hirió profundamente, desgarrando el músculo de mi brazo derecho. La angustia de mi madre, que temió que yo perdiera el brazo, la llevo a encomendarme al Santo Cristo de la Salud, me sane completamente. Mis padres y yo siempre le hemos atribuido al Santo Cristo de Borburata”. Así lo narró José Alí Lebrún Moratinos.

Karianny Perez ECS Unerg / El Tubazo Digital