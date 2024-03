Los Tubazos del Domingo /  Dudas y preocupaciones que nos quitan el sueño

I Elecciones

La noticia de las elecciones presidenciales fue el tubazo de la semana. Todo el mundo hablaba de las elecciones, incluso se dejó correr una matriz que estas debían ser en diciembre. Sin embargo, el CNE reventó las redes anunciando que serían en julio.

De todos los analistas que leí y de los políticos que entrevisté, solo uno afirmó que sería en julio. Máximo Blanco, el economista y asesor político de la oposición en Guárico señaló para el podcast “Rapidito” que estas serían en julio.

Sorprende ver a gente que su consigna era “elecciones ya” y ahora cuando llaman a elecciones, empiezan a cuestionar. La crítica pudiera estar en los lapsos, la fecha de inscripción o el tiempo oficial para la campaña. ¿En qué cabeza cabe que en 21 días de campaña se va a recorrer el país?

II Incontinencia verbal

Hay políticos malos que cuando hablan, poco ayudan. En el gobierno y oposición hay muchos que deben decirle: “calladito te ves mejor”.

El que Guaidó haya salido a decir, o a balbucear, que es lo que mayormente hace, que la inscripción de María Corina Machado ante el CNE sería el 21 de marzo, fue una torpeza. Una información como esta debe ser exclusivamente para la aspirante presidencial. Las ansias de figuración del muchachito de Leopoldo no se aguantan.

Lo mismo pasó en diciembre cuando María Corina acudió al TSJ. Como jugada estratégica no es cuestionable. Pero el que la Embajada de Estados Unidos haya sido la primera en anunciarlo, no benefició en nada a una candidata “patriota y nacionalista”.

III Escogencia

Hasta ahora, todo indica que el candidato del Psuv será Nicolás Maduro, sin embargo, esta tolda se ha planteado asambleas desde la base hasta la alta cúpula para decidir lo que ya está decidido.

El Psuv es muy hábil para convertir cualquier evento o escenario en un ejercicio de movilización. Su maquinaria no necesita ser aceitada. Viven prendidos y movilizados. El 15 de marzo se estará anunciando al país lo que ya todos sabemos: Maduro es el candidato.

IV María Corina

En relación a la aspirante María Corina Machado se pueden plantear varios escenarios que se generarían llegado el momento:

1– MCM asiste a inscribirse y no la dejan llegar. La estrategia errada de cerrarle las calles le dará más espacio en los medios.

2– MCM llega al CNE pero no es recibida, pues ese día solo se inscriben aspirantes y ella «no reúne las condiciones» según el CNE.

3– MCM acude, es atendida y se le informa que no puede ser admitida. La cortesía se impone.

4- MCM se inscribe sin ningún problema para competir. De todas, esta es la menos probable, casi imposible.

V Duda

La gran interrogante que ronda en la oposición no es la de los escenarios, sino la postura que va a asumir MCM.

Las contradicciones se profundizan en vez de disminuir. Desde el mismo momento en que se anunció la elección, sectores de MCM empezaron a cuestionar el proceso.

Pero es, en ese terreno, en el que deberán participar y aceptar las reglas del juego. El destino de una parte de la oposición está en manos de Machado, sea o no la candidata.

VI Los otros

Fuera de Maduro y Machado existen una docena de candidatos, de los cuales, algunos pudieran obtener un poco más de 300 mil votos, eso, en un contexto cerrado marca una diferencia sustancial, recordemos la elección Capriles-Maduro en 2013.

VII Chávez vive

El día en que conmemoraban los 11 años de la muerte de Chávez, el CNE anunció que las elecciones serían el 28 de julio, fecha del natalicio del referente del Psuv.

No es casual, es marketing. Durante algún tiempo, gran cantidad de dirigentes y gobernantes sacaron a Chávez de su narrativa y borraron los ojos y el rojo.

La estrategia era no seguir creciendo o manteniéndose a la sombra de un recuerdo. De esta manera, Maduro construiría su liderazgo y se fortalecería, esto, pareciera no haber funcionado. Esa estrategia no era descabellada, para muchos era necesaria.

Ahora viene una campaña y escucharemos la canción “Chávez corazón del pueblo”. El comandante viene a competir, su nombre, sus ojos y sus temas buscan motivar a la base chavista que se abstuvo pero que no se fue a la oposición.

VIII Secretismo

El secretismo es una nueva tendencia que cobra fuerza dentro de algunos. Mientras menos se diga o se informe parece mejor.

Conseguir una declaración de un funcionario se ha vuelto misión imposible: “deja ver si me autorizan” es la respuesta común.

Hoy, un funcionario destituido o detenido por corrupción es un secreto. Hasta un accidente, reposo o parto, en ocasiones se pretende esconder como si fuese secreto de estado.

IX Preocupación

Dos cosas escuché durante un evento al que asistí y que preocupan a diputados, fiscales y administradores de justicia:

1 La matraca en las alcabalas: No es justo que algunas personas vengan de viaje, y con esfuerzo, compren alimentos y deban “pagar peaje”.

Es asqueroso y humillante el trato que se recibe en ocasiones. Recuerdo incluso a un diputado de apellido Correa de Acción Democrática, que en cadena nacional alertó al presidente sobre esta anomalía. Esto es el Sistema, definitivamente.

2 Ahora resulta que toda persona que capturan son “del tren”. A cada momento se “reportan” detenciones y capturas de presuntos miembros del supuesto tren en diferentes partes del país.

Sin embargo, cuando estos son presentados, en las actas procesales no se logra establecer ninguna conexión de los detenidos con el fulano tren o cualquier otra denominación para referirse a grupos o bandas. .

La moda es “casarlo” con la banda que está de moda. En dicho encuentro se expresó preocupación por la detención de personas por ser novias, parejas o familiares de presuntos delincuentes.

Lo anteriormente dicho no persigue perjudicar a ningún cuerpo policial, es una situación nacional.

La reflexion final, es que en estos tiempos, si algo necesitamos, es que los ciudadanos crean y tengan confianza en los hombres uniformados. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

X Estamos mamados

El caos eléctrico en la capital del Guárico es insoportable. Bajones e interrupciones diarias afectan la calidad de vida.

Lo que más incomoda es el silencio gubernamental. Que culpen a una iguana, al bloqueo o a incapaces gerentes, pero digan algo.

Con una campaña electoral en puertas, Maduro compite contra candidatos del inframundo, monstros creados en revolución.

Los apagones son un fuerte candidato que logran desmotivar y molestar a los ciudadanos. Al final, cuando el servicio de energía eléctrica falla, nadie culpa a Corpoelec o a gobernantes locales, muchos recuerdan al presidente, eso no me parece ni gracioso ni justo.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital