Simón Calzadilla / No se puede esperar a última hora para definir el candidato

“Una de las debilidades que tuvimos fue que se dejó el debate sobre la sustitución candidatura presidencial para última hora. Faltando tres horas para cerrar el periodo de postulaciones el gobierno se dio el lujo de restringir a quiénes podían ser los candidatos. La Plataforma Unitaria (PU), no tuvo la fuerza para elevarle el costo político al gobierno”, afirmó Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV).

En entrevista realizada por Vladimir Villegas en su programa Entrelíneas, transmitido por Unión Radio, Calzadilla se mostró partidario de decidir la candidatura de la PU lo más pronto posible. Máximo la próxima semana y enfocarse todos en la campaña electoral para derrotar a Nicolás Maduro el próximo 28 de julio.

En su opinión, la PU debió presentar la candidatura de Corina Yoris el viernes, al iniciarse el proceso de inscripción. Al ser vetada arbitrariamente, debió presentarse, el sábado, el nombre de Omar Barboza y si tampoco era aceptado, postular otro nombre el domingo, y si seguía el veto, lanzar otro nombre el lunes. Eso hubiera hecho que el gobierno pagara un enorme costo político por su arbitrariedad”

Calzadilla recuerda que “cuatro horas antes del cierre del proceso de inscripción fue cuando se inició el debate para consensuar la sustitución, cuando ya era obvio que no nos iban a abrir el sistema, ni teníamos la fuerza política para que nos lo abrieran”, por lo que promueve que ahora se tome la decisión con los pies sobre la tierra y lo más pronto posible, no el 19 o 20 de abril, cuando se cierra el lapso de sustitución de los candidatos.

Candidatura “tapa”

Sobre la candidatura de Edmundo Gonzáleza Urrutia, inscrito con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, Calzadilla apuntó que es una “candidatura tapa”, que este ciudadano prestó su nombre para que no se perdiera la tarjeta de la MUD, pero que no va a ser candidato presidencial, por lo que se corre el riesgo de que si no se llega a un acuerdo, la tarjeta de la manito se pierda.

Manuel Rosales

«Manuel Rosales ha tenido una trayectoria que lo hace meritorio para ser el candidato presidencial de la oposición», en opinión de Calzadilla, quien considera que el gobernador del Zulia “es un hombre que tiene una lectura extraordinaria del momento político y de que es lo que debemos hacer para ver si tenemos oportunidad de activar la transición en este país”.

El Tubazo Digital con información de Xabier Coscojuela / Twitter: @xabiercosco